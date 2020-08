Feyenoord, Van Persie farà parte dello staff tecnico (Di venerdì 7 agosto 2020) Robin Van Persie tornerà per la terza volta al Feyenoord, stavolta come membro dello staff tecnico. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo terminando la scorsa stagione nel club di Rotterdam, ora l’ex calciatore darà una mano all’allenatore Dick Advocaat per il reparto offensivo. È stato lo stesso tecnico a chiedere la sua collaborazione. La nuova stagione andrà in scena mercoledì con il Feyenoord impegnato nella trasferta contro lo Zwolle. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Feyenoord Van Blog: Van Persie, l'olandese volante vivoperlei.calciomercato.com Blog: Van Persie, l'olandese volante

Van Persie è la rappresentazione mitologica del dio per eccellenza, il padrone dell’area di rigore come Zeus lo era con i cieli. Un’icona di questo sport, in grado di arricchirlo grazie a gesta sontuo ...

Van Persie è la rappresentazione mitologica del dio per eccellenza, il padrone dell’area di rigore come Zeus lo era con i cieli. Un’icona di questo sport, in grado di arricchirlo grazie a gesta sontuo ...