Decreto Agosto, addio a ristoranti e calzature: arriva “Sconto Sud” (Di venerdì 7 agosto 2020) Starebbe per tramontare, l’ipotesi di potersi concedere un 20% di sconto ai ristoranti, con le altre idee del Decreto, mentre avanza quella per il Sud Fonte foto: (Pixabay)Oltre che di un clamoroso dietrofront, si tratterebbe anche di un bel colpo di scena. Al quanto inaspettato, infatti, il probabile ripensamento del Governo, sull’inserimento all’interno del Decreto Agosto, del mondo della ristorazione. Se dapprima erano state formulate diverse idee, forse più di tutte rispetto agli altri settori, adesso sembra che il Bonus ristoranti, stia andando verso il tramonto ed insieme ad altri sostegni, non abbia più ragione di esistere. Entra in gioco lo “Sconto Sud” Fonte foto: (Pixabay)Come sottolineato, le possibilità di far stanziare ... Leggi su chenews

