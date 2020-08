**Csm: Bonafede, ‘grazie a partiti maggioranza per sintesi importante’** (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “C’è stata un’interlocuzione con l’avvocatura, con la magistratura, con le forze politiche di opposizione, ma ci tengo a ringraziare le forze politiche di maggioranza, perchè su una riforma così ambiziosa sono riuscite ancora una volta a trovare una sintesi che considero importante per la giustizia italiana”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma del Csm L'articolo **Csm: Bonafede, ‘grazie a partiti maggioranza per sintesi importante’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Con la riforma del Csm si punta a "scardinare il correntismo". I componenti della sezione disciplinare verranno scelti con sorteggio e non potranno far parte di altre commis ...

