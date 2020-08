Coronavirus, Speranza ai giovani: 'Tocca a voi fermare l'epidemia' (Di venerdì 7 agosto 2020) commenta 'Ai giovani dico: serve più attenzione. Siete il principale veicolo di contagio'. E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, lanciando un appello ai giovani per il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza al Question Time: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus… - Tg3web : Il Governo ha tolto il segreto su alcuni verbali del Comitato Tecnico Scientifico isituito per fronteggiare il coro… - SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza ai giovani: 'Tocca a voi fermare l'epidemia' #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza ai giovani: 'Tocca a voi fermare l'epidemia' #Coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Anche la festa rinascimentale ‘Un dè int la Roca ad Frampul’ (Un giorno nella rocca di Forlimpopoli) cede il passo alla pandemia di coronavirus. A dare l’annuncio dell’annullamento dell’edizione 2020 ..."E' evidente che ogni scelta presa in un periodo di riaperture comporti dei disagi, ma solo rispettando queste tre regole" riusciremo a "non vanificare i sacrifici fatti in questi mesi dagli italiani" ...