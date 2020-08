Temptation Island, in fiamme l’Is Morus Relais: trovata lettera minatoria (Di giovedì 6 agosto 2020) Incendio all'Is Morus Relais Incendio all’Is Morus Relais, set di Temptation Island. Alle 5.00 di questa mattina – giovedì 6 agosto 2020 – è scoppiato un rogo nel resort sardo che ospita ogni anno i protagonisti del reality di Canale 5. Le prime indagini hanno portato alla scoperta di una lettera minatoria rivolta alla proprietà dell’hotel. Ricevuta la richiesta di soccorso, i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per evacuare le persone presenti nella struttura e spegnere le fiamme divampate principalmente all’interno della sala congressi. Una persona, intenta a domare il rogo, è rimasta intossicata ed è stata accompagnata in ospedale in via precauzionale. ... Leggi su davidemaggio

