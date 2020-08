Supermedia AGI/YouTrend: giù Lega e Pd, crescono FdI e M5s (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - La Lega perde quasi un punto percentuale, solo in parte compensato dalla crescita di Fratelli d'Italia, mentre, fra i partiti di maggioranza, il Pd lima lievemente i consensi e M5s li aumenta di mezzo punto. E' il quadro che emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In dettaglio, il Carroccio scivola al 24,6% (-0,9%), con FdI che invece guadagna 0,7 punti, portandosi al 15,3%. Subito dietro la Lega si piazza il Pd che frena al 20,3% (-0,1), mentre i cinque stelle salgono al 16,6% (+0,5). Complessivamente, la maggioranza di governo guadagna mezzo punto percentuale, portandosi al 42,8, a 5 punti di distacco dall'opposizione di centrodestra che perde 0,2 punti, attestandosi al 47,9%. Supermedia liste ... Leggi su agi

