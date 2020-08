Netflix, morta suicida Daisy Coleman, raccontò le violenze subite in un documentario (Di giovedì 6 agosto 2020) È morta suicida a soli 23 anni la star di Netflix Daisy Coleman. Fu protagonista, insieme ad Audrey Pott, di ‘Audrey & Daisy’, il documentario pluripremiato del 2016 che racconta gli abusi e le violenze sessuali subite quando ancora frequentavano il liceo. Il corpo della Coleman è stato trovato dopo che la madre, Melinda, ha allartato la polizia, preoccupata per lo stato di salute della ragazza. ”Mia figlia Catherine Daisy Coleman si è suicidata stanotte”, ha scritto la madre comunicando la notizia della morte su Facebook. My daughter Catherine Daisy Coleman committed suicide tonight. ... Leggi su tvzap.kataweb

