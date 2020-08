Michele Morrone, paura per i figli in Libano: “Sono scappati…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Michele Morrone e i due figli che vivono in Libano Lo scorso 4 agosto ci sono state due violenti esplosioni che hanno devastato Beirut, causando almeno 10 morti e oltre 4 mila feriti. Per questo motivo, l’attore Michele Morrone che ultimamente ha fatto parlare di sé per il film 365 giorni, ha ricevuto numerosi messaggi da parte dei follower per capire cosa sia accaduto ai suoi due bambini, Marcus e Brando, che abitualmente vivono in Libano con la madre Rouba Saadeh. Con una serie di Stories su Instagram, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha tranquillizzato tutti sulle condizioni dei congiunti. Inoltri il professionista li ha ringraziati per i messaggi che gli sono arrivati negli ultimi giorni. “I miei figli sono salvi”, ... Leggi su kontrokultura

