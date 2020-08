Metro B, chiusa per lavori: ecco quando e la tratta interessata (Di giovedì 6 agosto 2020) La linea B della Metropolitana di Roma dall’8 agosto al 23 agosto per alcuni lavori che interesseranno l’ infrastruttura nella stazione di Eur Fermi, sarà interrotta tra le stazioni di Eur Magliana e Laurentina. Come rende noto Atac, i treni saranno sostituiti dalla linea bus MB4. Il servizio tra le stazioni di Eur Magliana e Rebibbia/Ionio resterà regolare. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Metro B, chiusa per lavori: ecco quando e la tratta interessata - iltrenoromalido : #MetroB, chiusa la tratta Laurentina-EUR Magliana per lavori, a partire dall'8 agosto - stefapak : Chiusa l'era #Pallotta #ASRoma è di #Friedkin | Metro News - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - RTN_24 : #MetroB, chiusa la tratta Laurentina-EUR Magliana per lavori, a partire dall'8 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Metro chiusa Metro B di Roma, dall’8 al 23 agosto chiusa la tratta Laurentina-Magliana Fanpage.it Da lunedì entra in vigore il nuovo decreto: cosa prevede su discoteche, treni e scuola

Il nuovo Dpcm, tra quelli degli ultimi mesi, è certamente il più chiacchierato. Doveva essere emanato entro il 31 luglio, ma poi il Governo Conte ha stabilito un rinvio temporale di circa una settiman ...

Treni, stadi e discoteche: regole ancora rigide nel prossimo Dpcm

Confermare la distanza sui treni di un metro, stadi ancora chiusi al pubblico e ancora niente discoteche al chiuso. Sono queste le indicazioni per il prossimo Dpcm che arrivano sia dal Comitato tecnic ...

Il nuovo Dpcm, tra quelli degli ultimi mesi, è certamente il più chiacchierato. Doveva essere emanato entro il 31 luglio, ma poi il Governo Conte ha stabilito un rinvio temporale di circa una settiman ...Confermare la distanza sui treni di un metro, stadi ancora chiusi al pubblico e ancora niente discoteche al chiuso. Sono queste le indicazioni per il prossimo Dpcm che arrivano sia dal Comitato tecnic ...