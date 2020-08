Messi, che ruolino nel ritorno degli ottavi di finale: segna più di un gol a partita! (Di giovedì 6 agosto 2020) Quando si giocano gli ottavi di finale di Champions League, Lionel Messi indossa il suo vestito migliore e non manca mai di timbrare il cartellino. A maggior ragione se si tratta della partita di ritorno. Leggi su tuttonapoli

emenietti : quando “la mascherina no che fa caldo”, quando la tieni sotto al naso “se no mica respiro”, quando ti accalchi in f… - tancredipalmeri : UFFICIALE: Ciro Immobile è la Scarpa d’Oro 2020! Cristiano Ronaldo non convocato, Ciro vince matematicamente. Te… - Paolo_Bargiggia : Su Messi/@Inter vi lascio un dettaglio curioso: da oltre un mese ci sta lavorando, tra gli altri, un legale milanes… - LicinioMacro : @LegaPremier SICILIA - COVID 19 - MIGRANTI CLANDESTINI OPERATORI IN QUARANTENA (ma devono lavorare) - Berthewall : @YvanGoSlow24 Che società che siamo, possiamo permetterci di mettere Messi quarta punta. -

Ultime Notizie dalla rete : Messi che Messi, che ruolino nel ritorno degli ottavi di finale: segna più di un gol a partita! Tutto Napoli Coronavirus, positivo ragazzo dopo serata in discoteca

La provincia che ha registrato più infetti è Catania ... Così circa 30 persone al momento sono state messe in isolamento. In queste ore la notizia si è rapidamente diffusa nelle chat Whatsapp ...

Ringraziato 0 volte in 0 Posts

Il problema è che se, per ipotesi, si fosse guastata la piastra madre, le foto sono sicuramente perse a meno che non hai attivato la sincronizzazione su HiCloud o su Google foto (cosa a mio avviso sem ...

La provincia che ha registrato più infetti è Catania ... Così circa 30 persone al momento sono state messe in isolamento. In queste ore la notizia si è rapidamente diffusa nelle chat Whatsapp ...Il problema è che se, per ipotesi, si fosse guastata la piastra madre, le foto sono sicuramente perse a meno che non hai attivato la sincronizzazione su HiCloud o su Google foto (cosa a mio avviso sem ...