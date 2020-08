Lucia Azzolina, l'annuncio in tv: assumeremo 85mila docenti (Di giovedì 6 agosto 2020) “Assumiamo 84.808 docenti a tempo indeterminato. Il ministro Gualtieri ha dato l'ok”. Ad annunciarlo a “In onda” su La7 la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. “Stiamo lavorando perché le graduatorie provinciali digitalizzate dei docenti siano pronte tra fine agosto e inizio settembre”, ha aggiunto Azzolina, secondo cui “non c'è distanziamento nella scuola tra i bimbi da 3 a 6 anni. Non è pensabile, non è possibile”. “Noi – ha sottolineato – abbiamo lavorato in questi mesi per garantire un ritorno in sicurezza dei nostri studenti. Stiamo facendo un lavoro complesso. La didattica digitale non è pensata per i bambini più piccoli. Dobbiamo restituire ai bimbi la socialità ... Leggi su iltempo

"Ci tengo a darvi una bella notizia. Ho chiesto al Mef di assumere 85 mila docenti. Stasera è arrivata risposta la risposta di Gualtieri, abbiamo l'autorizzazione ad assumerne 84.808. Poi ci sono 11.0 ...

