Incendio nel villaggio di Temptation Island in Sardegna (Di giovedì 6 agosto 2020) Il villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, quello dove da alcuni anni viene registrato Temptation Island, è andato in fiamme. A darne notizia è L'Unione Sarda, secondo cui sarebbe stata ritrovata dai Carabinieri una lettera con pesanti minacce rivolte alla proprietà dell'hotel.In particolare, sarebbe andata a fuoco un'auto parcheggiata nei pressi del villaggio e la veranda della sala congressi. I pompieri sono interventi e hanno domato l'Incendio e al momento la struttura è regolarmente aperta senza disagi - fanno sapere dall'hoterl - per gli ospiti. pubblicato su TVBlog.it 06 agosto 2020 17:06. Leggi su blogo

