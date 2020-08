Grado jazz, un festival per ricominciare (Di venerdì 7 agosto 2020) Un rotondo tutto esaurito, una serata torrida, il pubblico che affluisce ordinatamente nel Parco delle Rose adeguandosi pazientemente alle norme anti Covid-19. Si chiude così la trentesima edizione di Grado jazz by Udin & jazz, storico festival friulano. Una edizione che nessuno si sarebbe immaginato solo pochi mesi fa. Eppure il jazz è ripartito, seppure in forma ridotta e quasi esclusivamente con musicisti italiani. Cinque giornate con doppio concerto serale con una risposta di pubblico più che buona. Sul palco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

