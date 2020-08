Decreto agosto, intesa sui licenziamenti: ora il blocco sarà variabile (Di giovedì 6 agosto 2020) blocco dei licenziamenti variabile con una durata minima fino a metà novembre e massimo fino al 31 dicembre. Dopo giorni di tensioni e veti incrociati, ieri le forze di maggioranza hanno raggiunto un compromesso su uno dei problemi del «Decreto agosto» che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore dal governo. E poi hanno iniziato a litigare sui bonus destinati al rilancio dei consumi. IL DIVIETO dei licenziamenti resterà dunque fino alla fine dell’anno, come affermato dalla ministra del lavoro Nunzia … Continua L'articolo Decreto agosto, intesa sui licenziamenti: ora il blocco sarà variabile proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

