Cina | canadese condannato a morte | è accusato di “produzione di droga”

Un cittadino canadese in Cina è stato condannato a morte perché accusato di produrre ketamina. Ad annunciarlo è stato il tribunale di Canton, nel sud del Paese. In Cina un canadese è stato condannato a morte perché accusato di "produzione di droga". L'uomo è identificato in mandarino con il nome di Xu Weihong.

