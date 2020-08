BPER, la Borsa premia i risultati semestrali ma non sono tutte rose e fiori (Di giovedì 6 agosto 2020) (TeleBorsa) – L’acquisizione di UBI Banca da parte di Intesa Sanpaolo si è conclusa con successo, creando la seconda banca per capitalizzazione in Europa, sopra Santander e vicino a Bnp Paribas, prima banca dell’Eurozona, presente anche in Italia con BNL. L’esito positivo di questa operazione (OPAS) è stato determinato anche dall’impegno all’acquisto da parte di BPER di 532 filiali di Banca Intesa-UBI, che saranno pagate attraverso un aumento di capitale stimato tra 700-800 milioni di euro. Il mercato potrebbe non apprezzare questa mossa da parte di BPER Banca perché la gestione delle filiali comporta un costo strutturale eccessivo nel tempo, che potrebbe incidere pesantemente sulla gestione della banca. Gli obiettivi di crescita dimensionale nell’era digitale e del ... Leggi su quifinanza

