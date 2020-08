Sei in vacanza? Seguici da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono oltre 700mila i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio Napoli. Leggi su tuttonapoli

overdosediamore : Quando sei in vacanza e chiedi ai tuoi genitori di farti le foto agli animali perché ti mancano e loro ti mandano q… - TellMeTrue6 : @matteosalvinimi Dopotutto sei in vacanza,se prima ti indignavi di chi non recepiva le casse integrazioni in deroga… - meta_ne_zemer : RT @Ermal_ne_shpirt: Mi mancano un po' le dirette di #ErmalMeta ??però sono felicissima lo stesso perché lui ci sta tanto vicino...ci ha… - CRAZIFORIU : @jinfry_77_ Ma sei in vacanza ? - _scarranto_ : ALLORA NIALL SEI PREGATO DI NON USCIRE LE DATE QUANDO SARÒ IN VACANZA GRAZIE -

Ultime Notizie dalla rete : Sei vacanza Nel Lazio positiva una famiglia tornata dalle vacanze in Puglia Fanpage.it Locatelli mette nel mirino le vacanze "Il virus viaggia con gli asintomatici"

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha fatto il punto della situazione coronavirus nel nostro Paese, sostenendo che l’Italia è tra le Nazioni che in questo momento sono mes ...

William, Kate Middleton e le vacanze “casalinghe” della famiglia reale tra Scozia e Cornovaglia

Ma William e Kate non sono i soli reali britannici ad aver optato per una vacanza entro i confini del proprio paese. Anzi, a dire il vero, si dice che sia stata proprio la regina Elisabetta ad aver in ...

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha fatto il punto della situazione coronavirus nel nostro Paese, sostenendo che l’Italia è tra le Nazioni che in questo momento sono mes ...Ma William e Kate non sono i soli reali britannici ad aver optato per una vacanza entro i confini del proprio paese. Anzi, a dire il vero, si dice che sia stata proprio la regina Elisabetta ad aver in ...