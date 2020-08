Scuola, Azzolina: "Quest’anno 50mila posti in più tra docenti e ATA" (Di mercoledì 5 agosto 2020) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, con il pieno sostegno del premier Giuseppe Conte sulla riapertura in sicurezza delle scuole, assicura a Rtl 102.5 che gli istituti avranno per l’a.s. 2020/2021 "oltre 50mila unità di personale in più per la ripresa tra docenti e ATA. Priorità massima sarà data alla Scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla Scuola primaria". La ministra stamane aveva incontrato i rappresentanti delle Regioni rassicurandoli. Nessun taglio, anzi il contrario: "Buona parte di questo personale verrà assegnato alla Scuola primaria, ai bambini più piccoli, che sono quelli che hanno sofferto di più durante il ... Leggi su blogo

matteosalvinimi : La Azzolina gioca con plexiglas e banchi con le rotelle, le scuole cadono a pezzi. - Agenzia_Ansa : #Scuola, la ministra #Azzolina firma l'ordinanza per l'aumento dell'organico: oltre 50mila posti in più fra docenti… - RaiNews : Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. E' quanto… - serenel14278447 : Scuola, oltre 50mila posti in più tra docenti e personale AtaInfrastrutture essenziali per il mondo di domani - SaverioSavio89 : RT @CarloCalenda: Aspetta però: più a destra di Gori? Più a sinistra di Minniti? Più al centro di Bonaccini e più in altro rispetto a Sala?… -