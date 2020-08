Rientro all’asilo le linee guida ci sono: cosa cambia per i bimbi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non è necessario il rilevamento della temperatura corporea al momento dell’ingresso a scuola e nemmeno l’utilizzo della mascherina, per i bambini fino a 6 anni. Sono state pubblicate le linee guida (che erano state già approvate dai governatori) per la ripresa delle attività in presenza per la fascia da 0 a 6 anni, per gli istituti scolastici come asili nido e scuole materne. «La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni». Leggi su vanityfair

