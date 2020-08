Molise: Volpe Adottata dal Paesino, Ogni Sera Va in Piazza in Cerca di Cibo in Cambio di Selfie con i Bambini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da un po’ di tempo, di Sera una Volpe fa visita nel centro di Miranda in provincia di Isernia, cammina nella Piazza del Paesino aspettando che qualcuno le porti da mangiare. Scende dalle montagne Molisane, aspetta che qualcuno le dia da mangiare, poi se ne va. Ormai è diventata routine per gli abitanti di Miranda, Paesino in provincia di Isernia, abituati a vedere tra le vie una Volpe che ormai è diventata una sorta di mascotte per gli abitanti. L’animale si era cominciato a far vedere di Sera, quando nel bar di Piazza Fontana qualcuno le ha offerto del Cibo, da quel momento ha cominciato a comparire quasi Ogni Sera, facendo diffondere la voce della sua presenza e ... Leggi su youreduaction

