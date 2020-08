Messina, il centro d’accoglienza diventa un bordello: immigrate prostitute e fiumi di coca (Di mercoledì 5 agosto 2020) Messina, 5 ago – Di giorno centro d’accoglienza dedicato a rifugiati e richiedenti asilo (nel quale Arci e Libera organizzavano seminari e corsi sulla libertà e il rispetto delle donne), di notte diventava un bordello, un postribolo dove le giovani immigrate venivano reclutate e spedite a prostituirsi. Per gli uomini, invece, scattava l’impiego come pusher e corrieri di sostanze stupefacenti. Eccolo qui, il concetto di «risorse» per i gestori dello sprar di capo d’Orlando (Messina): giù dai barchini, subito in strada a «rendere». Lo riporta StrettoWeb. Le accuse E’ quanto è stato accertato dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello che ieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di ... Leggi su ilprimatonazionale

SkyTG24 : Capo d'Orlando, giro prostituzione in centro migranti: arresti - zazoomblog : Messina il centro d’accoglienza diventa un bordello: immigrate prostitute e fiumi di coca - #Messina #centro #d’ac… - Sagitta11232071 : RT @IlPrimatoN: Un concetto molto sui generis di 'risorse' - MarcG_69 : RT @IlPrimatoN: Un concetto molto sui generis di 'risorse' - MarianoIVrex : @RadioRadioWeb @OfficialTozzi Indubbiamente questo non è aiuto, a meno che a qualche schidoso italiota non piaccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina centro Messina. Torrente Giostra: un disastro ecologico in centro città – FOTO e VIDEO Tempo Stretto Messina, chi è Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele

Nata a Torino, è una dj e vocalist, come il marito Daniele Mondello. Con il suo bambino, la donna ha un rapporto molto intenso Non c’è ancora traccia di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele, 4 ...

Taormina. Il 10 agosto evento di beneficenza per regalare un sorriso ai bambini del Centro Cardiologico Pediatrico

TAORMINA - Il 10 agosto al Teatro Antico di Taormina la musica incontrerà la letteratura. La serata, organizzata da Demea Eventi Culturali con la collaborazione del Parco Archeologico Naxos Taormina d ...

Nata a Torino, è una dj e vocalist, come il marito Daniele Mondello. Con il suo bambino, la donna ha un rapporto molto intenso Non c’è ancora traccia di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele, 4 ...TAORMINA - Il 10 agosto al Teatro Antico di Taormina la musica incontrerà la letteratura. La serata, organizzata da Demea Eventi Culturali con la collaborazione del Parco Archeologico Naxos Taormina d ...