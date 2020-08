Dodecà arriva a Capri: sull’isola 3 nuovi supermercati (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Apre i battenti a Capri, in via Marina Grande 2, il primo store Dodecà, format Edlp del Gruppo Multicedi. Il punto vendita, il primo sull’isola con questa insegna, occupa una superficie di circa 700 mq e vede al lavoro 26 addetti alla vendita (). Lo store, che sorge in luogo di un punto vendita ex-Decò, è completamente ristrutturato e concepito nel rispetto dei principi ecosostenibili, quali il plastic free; è dotato, inoltre, di un giardino pensile concepito per ridurre i consumi tutto l’anno e rinverdire la zona. Inoltre, allo studio ci sono progetti che puntano a sfruttare energie rinnovabili internamente allo spazio di vendita.Il primo store Dodecà a Capri, cui ne seguiranno altri due nei giorni immediatamente successivi, nasce dall’intuizione della famiglia ... Leggi su calcioweb.eu

