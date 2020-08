Coronavirus, altro picco in Spagna: 1.772 nuovi contagi in 24 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Spagna ha registrato un altro picco giornaliero di contagi da Coronavirus, il più alto da quando è stato revocato il lockdown: nelle ultime 24 ore sono stati infatti 1.772 i nuovi positivi. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, altro picco in Spagna: 1.772 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - wireditalia : La ricerca ha fatto passi da gigante in questi mesi per comprendere a fondo il nuovo coronavirus. Ma ci sono ancora… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, altro picco in Spagna: 1.772 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - GranchiTatiana : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, altro picco in Spagna: 1.772 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - TrudyElliot : DEI MORTI DI #COVID?19 IL 95% E MORTO DI ALTRO. Nel 36% dei casi la vaccinazione antinfluenzale è un attivatore. Au… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altro Coronavirus, altro picco in Spagna: 1.772 nuovi contagi in 24 ore TGCOM Emergenza Covid, approvato il piano della Regione per la rete ospedaliera

Il ministero della Salute ha approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 varato in via definitiva dalla Regione Sardegna il 9 luglio scorso. Il progetto potrà o ...

Così Banca ifis sostiene la crescita d’impresa

«Il mercato dei capitali è ancora molto dinamico, nonostante il Covid-19», spiega Cataldo Conte ... medie e micro imprese. L'altro core business della Banca è la gestione e il recupero dei Npl. Nasce ...

Il ministero della Salute ha approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 varato in via definitiva dalla Regione Sardegna il 9 luglio scorso. Il progetto potrà o ...«Il mercato dei capitali è ancora molto dinamico, nonostante il Covid-19», spiega Cataldo Conte ... medie e micro imprese. L'altro core business della Banca è la gestione e il recupero dei Npl. Nasce ...