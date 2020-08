Aurora Tropea, il duro sfogo su IG: “A Uomini e Donne ho conosciuto un ladro, mi sta minacciando” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Aurora Tropea riceve delle minacce Nonostante Uomini e Donne sia in pausa estiva si continua a parlare di protagonisti del Trono classico e over. Ad esempio, di recente Aurora Tropea è finita al centro dell’attenzione mediatica per un duro sfogo che ha avuto sul suo account personale Instagram. Andando per ordine, nella giornata di lunedì 3 agosto 2020, la dama del parterre senior che tornerà a settembre, sul social ha reso noto attraverso delle Stories, di aver dato fiducia ad un uomo, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, rimanendo delusa del suo atteggiamento. In poche parole il tizio ha voluto in prestito del denaro e poi l’ha bloccata sul telefono. La Tropea ha definito ... Leggi su kontrokultura

