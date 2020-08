Anthony Levandowski, ex dirigente di Google e Uber, è stato condannato per furto di segreti industriali (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anthony Levandowski, ex importante dirigente di Google passato poi a una società acquisita da Uber, è stato condannato a 18 mesi di carcere per furto di segreti industriali legati allo sviluppo delle tecnologie per i veicoli a guida autonoma. Levandowski Leggi su ilpost

