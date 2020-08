Andrea Delogu in lacrime a La vita in diretta: “È quasi un’aggressione” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Conclusa la versione classica del programma “La vita in diretta” sta proseguendo la versione estiva con grande successo. La trasmissione condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi si arricchisce ogni giorno di emozioni. Tra scenette divertenti e momenti toccanti e imperdibili è uno dei programmi più seguiti del momento. Nella puntata di ieri, 4 agosto 2020, si è affrontato un tema abbastanza delicato e importante: l’anoressia. Non sono mancate di certo le emozioni forti tanto che Andrea Delogu a stento tratteneva le lacrime. Ecco cosa è successo. Andrea Delogu in lacrime in diretta: “Questo tipo di espressioni sono quasi ... Leggi su velvetgossip

