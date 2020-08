Tuffi, tutto pronto per la rassegna al Lido di Bolzano: assenti Cagnotto e Dallapé (Di martedì 4 agosto 2020) Domani mercoledì 5 agosto prenderà il via la rassegna di Tuffi al Lido di Bolzano, un appuntamento da non perdere poiché, nonostante l’assenza di punti validi per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2021, si tratterà del primo evento dopo la pandemia da Covid-19. Ci sarà la 32enne Naomi Batki, mentre saranno assenti Tania Cagnotto e Francesca Dallapé, in vacanza con le rispettive famiglie. Al via invece le trampoliniste Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. La competizione volgerà al termine domenica 9 agosto. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi tutto Ancora tuffi ai Buranelli: due multe Il Gazzettino Assoluti. Bolzano test azzurro da mercoledì

Il Lido di Bolzano è pronto. L'elite dei tuffi azzurri sbarca nella capitale dell'Alto Adige per una tre giorni di gare spettacolare con 50 atleti in gara (21 femmine e 29 maschi) in rappresentanza di ...

Si tuffa dall'arco di Cala Goloritzè, batte la schiena e finisce in ospedale

Ancora un tuffo pericoloso con conseguenze serie a Cala Goloritzè. Dopo il caso di quattro giorni fa che aveva visto come protagonista una 23enne romana, questa volta a finire in ospedale è stata una ...

