Taglio dei parlamentali, pressing del Pd: legge elettorare o riflessione complessiva (Di martedì 4 agosto 2020) Il pressing di Nicola Zingaretti sulla legge elettorale aumenta di intensità con l'approssimarsi della data del referendum sul Taglio dei parlamentari ed è finalizzato a fare uscire la maggioranza dall'angolo in cui si è infilata. La marcia indietro di Italia Viva rispetto all'accordo di dicembre, che prevedeva di accompagnare il referendum con una riforma della legge elettorale che portasse a un proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5%, ha posto i dem davanti a un vicolo cieco. Perché il 'combinato disposto' tra Rosatellum - il sistema elettorale oggi in vigore - e Taglio dei Parlamentari comporta degli scompensi nella rappresentanza politica, nella rappresentanza territoriale e nelle istituzioni. Da qui il nuovo appello di Zingaretti: "Rinnovo l'appello alla ... Leggi su agi

