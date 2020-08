Quattro persone sono indagate nell’ambito di un’inchiesta sulla realizzazione degli ospedali per i malati di COVID-19 in Campania (Di martedì 4 agosto 2020) La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta sulla realizzazione delle strutture che sono state allestite in Campania per accogliere i malati di COVID-19 durante la fase cruciale della pandemia da coronavirus. Le indagini hanno l’obiettivo di fare luce sulle gare Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Quattro persone No, questa foto che mostra quattro persone trasportare un animale morto non è stata scattata ad agosto 2020 facta.news Focolaio Montecopiolo, via allo screening. Tamponi a tutti i residenti

Montecopiolo (Pesaro), 4 agosto 2020 - Quando l'orologio segna mezzogiorno lo staff dell'Asur ha già dato fondo al terzo scatolone di tamponi (foto). "Ne abbiamo fatti circa 200 stamattina, la rispost ...

Pranzo e cena a metà prezzo: così Londra offre aiuto ai ristoranti

Rishi Sunak invita tutti gli inglesi fuori a cena. Il cancelliere dello Scacchiere ha inaugurato ieri il programma “Eat out to help out” che prevede sconti fino al 50% sui pasti nei ristoranti, a spes ...

