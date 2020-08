PlayStation 5, un annuncio fa infuriare i possessori di PS4 (Di martedì 4 agosto 2020) Un annuncio di Sony sulla PlayStation 5 chiarisce la questione della compatibilità con gli accessori della PS4. La presentazione della prossima console Sony di nuova generazione, a giugno scorso, ha generato curiosità e aspettative straordinarie da parte del pubblico di appassionati di videogiochi. Tra di loro sono in molti a possedere già una PlayStation 4, il modello precedente, ad oggi la console Sony più potente in vendita. Una delle questioni più dibattute a questo proposito è la futura compatibilità dei videogiochi e degli accessori della PS4 con la PlayStation 5. In un comunicato molto ripreso dai siti specializzati Sony ha annunciato che il controller della PS4 non funzionerà con i videogiochi della PS5. “Riteniamo che i titoli ... Leggi su bloglive

PlayStationIT : #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento s… - CG_Gaming_2020 : RT @PlayStationIT: #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento sui gi… - Marcel2o_PS : RT @PlayStationIT: #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento sui gi… - ISindaco : RT @PlayStationIT: #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento sui gi… - Rost720 : RT @PlayStationIT: #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento sui gi… -