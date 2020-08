Pensione quota 100: non necessariamente subito la domanda (Di martedì 4 agosto 2020) La scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021 sta provocando apprensione in molti lavoratori. Molti hanno paura di non riuscire a raggiungere i requisiti richiesti prima della scadenza, altri, invece, si chiedono se pur avendo raggiunto i requisiti sia maggiormente conveniente accedere subito o attendere, nel rischio che la misura venga chiusa anticipatamente. Cerchiamo di capire. Pensione quota 100 subito o dopo il 2021? Un lettore abbastanza preoccupato, scrive per chiedere: Scusate il disturbo.. volevo farvi una domanda..ho raggiunto quota 100 mi converrebbe uscire..dal momento che scade nel 2021? E quanto perderei..grazie Cercherò di rispondere ai suoi dubbi. Innanzitutto è bene precisa che il decreto 4/2019 che ha introdotto la ... Leggi su notizieora

