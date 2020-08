‘Ndrangheta, era indagato ma prendeva il reddito di cittadinanza: sequestrati 3mila euro al nipote del boss (Di martedì 4 agosto 2020) Aveva omesso di comunicare che il 19 dicembre era stato arrestato nell’ambito della maxi-inchiesta ‘Rinascita-Scott’ e aveva continuato a beneficiare del reddito di cittadinanza. Per questo motivo, la Guardia di finanza ha denunciato Angelo Accorinti, nipote del boss Giuseppe Accorinti, ritenuto il vertice della cosca di Zungrì federata alla famiglia mafiosa Mancuso. Su richiesta del procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo e del pm Filomena Aliberti, inoltre, il gip ha sequestrato 3mila euro ad Angelo Accorinti. Secondo le fiamme gialle, è la somma di cui, da gennaio a oggi, l’indagato ha indebitamente beneficiato pur non avendone diritto, dal momento in cui è stato destinatario della misura cautelare per associazione a ... Leggi su ilfattoquotidiano

