Il Paradiso delle Signore: Gloria Radulescu torna sul set dopo il malore (Di martedì 4 agosto 2020) Gloria Radulescu è finalmente tornata sul set de Il Paradiso delle Signore. Nei giorni scorsi l’attrice italo-rumena è stata costretta ad un breve ricovero in ospedale per via di un malore improvviso. Più precisamente una colica renale che l’ha costretta a rallentare col suo lavoro. Per fortuna nulla di grave e dopo un po’ di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

