Giulini: “Di Francesco? Feeling immediato, il suo curriculum parla chiaro” (Di martedì 4 agosto 2020) Per il Di Francesco day è stato chiamato in causa, in conferenza anche Giulini che ha risposto ad alcune domande: Ha già ritrovato l’entusiasmo per il progetto nuovo? E perché affidarlo a Di Francesco? “Fin dal primo incontro abbiamo avuto subito Feeling, credo sia l’allenatore adatto per cercare di costruire qualcosa di importante. Voglio anche approfittare per ringraziare di cuore Marcello Carli per i suoi anni trascorsi qui”. Da chi e cosa riparte il Cagliari? Giulini: “Ripartiamo dagli uomini che ho qui al mio fianco, credo sia scontato dire che il Cagliari riparta da Di Francesco: pochissimi hanno il suo percorso tra la semifinale di Champions League e l’esperienza al Sassuolo. Ripartiamo da questo e ... Leggi su alfredopedulla

CagliariCalcio : Il presidente Giulini, il direttore sportivo Carta e mister Di Francesco in conferenza stampa ?? - cn1926it : #Cagliari, #DiFrancesco si presenta: “Voglio tenere #Nainggolan, #Giulini decisivo” - 4n1mo51t1som1n4 : @gizzo97 Guarda, per me, questa volta gli costruiscono la squadra attorno. Da ciò che ho ascoltato, un paio di este… - CagliariGlob : RT @LauPu1928: ??? 'Partiremo dal 4-3-3. Voglio una squadra con una precisa identità di gioco'. Eusebio Di Francesco si presenta alla stampa… - CagliariNews24 : ?? #Giulini riparte dalle delusioni degli ultimi mesi ?? Le parole del presidente del #Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Giulini “Di Calciomercato, Iñigo Martinez e altri tradimenti baschi Sky Sport