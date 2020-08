Esplosione di Beirut come una bomba nucleare, avvertita fino a Cipro (Di martedì 4 agosto 2020) Una massiccia Esplosione nella capitale libanese di Beirut ha ucciso almeno 50 persone, lasciato migliaia di feriti e provocato devastazioni sulla città. Il ministro della sanità del paese ha dichiarato che oltre 3.000 sono stati feriti a seguito dell’Esplosione nel porto industriale della città, dove si ritiene che i magazzini contengano materiali esplosivi. Filmati drammatici … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Abbas Ibrahim, direttore del dipartimento per la Sicurezza del ministero dell’Interno, ha parlato di un deposito di… - bicidiario : RT @bendellavedova: Vicini ai cittadini di #Beirut per la tragedia che ha sfiorato anche il contingente militare italiano che da decenni si… - SimoneAlliva : L'Osservatorio sismologico della Giordania ha riferito che l'esplosione avvenuta nel pomeriggio, nel porto di… -