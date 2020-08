Coronavirus nel Lazio, 974 casi attualmente positivi: ecco la situazione Comune per Comune aggiornata al 4 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) ‘Oggi registriamo 15 casi e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall’Ucraina, uno dall’Iran, uno da India e uno dal Bangladesh. Oggi abbiamo due rientri in bus dalla Romania e uno dall’Ucraina. Voglio rivolgere un invito a chi rientra dai paesi ad alta incidenza come la Romania la Bulgaria e la Moldavia a recarsi al drive-in del Forlanini per i test. Chiediamo la collaborazione delle Comunità interessate e il rispetto della quarantena. E’ stato chiuso lo stabilimento ‘Levante’ a Fregene per una positività, è in corso il contact tracing. Prosegue inoltre l’indagine epidemiologica a Sabaudia e finora i primi test sono tutti negativi. Nella Asl Roma 1 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

