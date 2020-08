Coronavirus in Italia, i test sierologici rivelano: contagi 6 volte superiori a quelli registrati (Di martedì 4 agosto 2020) Un milione e 482mila le persone che hanno incontrato il virus (2,5% dell’intera popolazione da zero anni in su). Ben sei volte il valore – consultabile qui – dei casi registrati fino ad oggi (248.229). Sono questi i dati presentati ieri, 3 agosto, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alle ore 17, presso l’Auditorium del Ministero di Lungotevere Ripa, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza. Sono intervenuti il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, la direttrice centrale Istat, Linda Laura Sabbadini, il presidente del Css, Franco Locatelli, il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca. 64.660 i test dell’indagine di sieroprevalenza su SARS-CoV-2 effettuati dal 25 maggio al 15 luglio. Al momento in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - M5S_Europa : Anche il @nytimes elogia l'#Italia. Il modo in cui abbiamo affrontato la #pandemia rappresenta un modello da seguir… - Agenzia_Italia : Il numero di morti da #Covid_19 in rapporto alla popolazione è inferiore a quello dell'Italia. Come ha fatto la… - FilippoCarmigna : Contagi ancora in calo in Italia. Ma in Europa sale la preoccupazione - CorriereCitta : Coronavirus in Italia, i test sierologici rivelano: contagi 6 volte superiori a quelli registrati -