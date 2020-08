Coronavirus, Belgio: è arrivata la seconda ondata di contagi (Di martedì 4 agosto 2020) In Belgio sembra ormai certo che sia ufficialmente arrivata una seconda ondata di contagi dell’epidemia Coronavirus. In Belgio è arrivata una seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus. Questa quantomeno è l’opinione di Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul Coronavirus dell’Istituto di sanità Sciensano. Questi ha riportato alcune dichiarazioni che sono state pubblicate nella giornata … L'articolo Coronavirus, Belgio: è arrivata la seconda ondata di contagi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Intanto in Belgio arriva la seconda ondata. «È chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19. Il numero di infezioni» in Belgio «è in crescita e non è un piccolo aumento. Non sappiamo quanto ...04 agosto 2020 "È chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19. Il numero di infezioni" in Belgio "è in crescita e non è un piccolo aumento. Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le ...