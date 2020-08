Centrale nucleare Latina, al via smantellamento schermi boiler edificio reattore (Di martedì 4 agosto 2020) Latina, 4 ago. – (Adnkronos) – Al via questa mattina presso la Centrale nucleare di Latina la demolizione degli schermi dei generatori di vapore (boiler) dell’edificio reattore. Tale intervento rappresenta un passaggio significativo per il decommissioning dell’impianto pontino che avvia, di fatto, le attività di smantellamento dell’edificio reattore. Gli schermi sono le strutture in calcestruzzo armato che isolavano dall’esterno le condotte superiori di collegamento fra i sei boiler e l’edificio reattore. Ogni schermo è costituito da due parti: un elemento superiore ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Italia : Il misterioso volo di #droni sulla più grande centrale #nucleare degli #Usa - TV7Benevento : Centrale nucleare Latina, al via smantellamento schermi boiler edificio reattore... - Lunanotizie : Giù i boiler rossi della centrale nucleare di Latina, oggi il via alle opere - - HuffPostItalia : Al via la demolizione del reattore nucleare di Latina, prima centrale costruita in Italia - EnergiaOltre : È partita ufficialmente questa mattina, presso la centrale #nucleare di #Latina, la demolizione degli schermi dei g… -