Caso camici in Lombardia, la difesa di Fontana: «sbigottito» dal contratto con la società del cognato (Di martedì 4 agosto 2020) Sarebbe rimasto «sbigottito» il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver saputo del contratto siglato senza gara con Dama Spa, per la fornitura di 75mila camici e 7mila kit di calzari e cuffie. La difesa del governatore punta di nuovo a dimostrare come non sapesse nulla di quel contratto a titolo oneroso tra la Regione e la società di cui è amministratore delegato il cognato Andrea Dini. Del contratto Fontana sarebbe venuto a conoscenza tra l’11 e il 12 maggio scorsi. A testimoniare lo sbigottimento del presidente è il capo della sua segreteria, Giulia Martinelli, in un verbale contenuto in una cartelletta consegnata dai legali di Fontana ... Leggi su open.online

