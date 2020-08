“Aiutatemi, sto bruciando!”. Versa acido in faccia al marito, arrestata una 51enne (Di martedì 4 agosto 2020) Le cronache quotidiane parlano purtroppo spesso di uomini che sfigurano le proprie compagne o le ex, danneggiando il loro aspetto estetico per sempre. Stavolta, però, la vittima è un uomo. È avvenuto tutto al termine di una lite ieri, lunedì 3 agosto, nella via Pace Brindisina del rione Commenda di Brindisi. Lei, 51 anni, ha gettato dell’acido muriatico sul corpo del marito. La scena, avvenuta poco dopo le 19, è stata ripresa dalle telecamere di un’attività commerciale della zona ed è avvenuta mentre i due stavano in macchina, una Fiat 500. La vittima è scappata dalla vettura chiedendo aiuto presso un negozio di casalinghi. Da lì è stato soccorso ed alcuni passanti, per alleviare il dolore dell’uomo, hanno cosparso d’acqua le ferite riportate. Quindi il ... Leggi su caffeinamagazine

