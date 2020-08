Vodafone Battiti Live 2020 seconda puntata: cantanti e scaletta 3 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Vodafone Battiti Live 2020 seconda puntata. Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della seconda serata lunedì 3 agosto 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Vodafone Battiti Live 2020 seconda puntata 3 agosto Dopo lo strepitoso successo televisivo della prima puntata, il Radionorba Vodafone Battiti Live torna in tv per la seconda ... Leggi su cubemagazine

amorosoal : RT @radionorba: Stasera torna #BattitiLive! Appuntamento poco dopo le 21 su #Italia1. Pronti a cantare? ?? #battitilivetogether #Radionorba… - MarcoOcchiuzzo : RT @radionorba: Stasera torna #BattitiLive! Appuntamento poco dopo le 21 su #Italia1. Pronti a cantare? ?? #battitilivetogether #Radionorba… - CinguettaTV : Torna stasera alle 21.20 su #italia1 l'evento musicale dell'estate il RADOONORBA VODAFONE BATTITI LIVE. Ospiti dell… - Rosa9029c : RT @mescalofficial: Questa sera non perdetevi @BugattiCristian ed @MetaErmal su Italia uno a Radionorba Vodafone Battiti Live ?? #battitil… - Rosa9029c : RT @mescalofficial: Questa sera non perdetevi @MetaErmal su Italia uno a Radionorba Vodafone Battiti Live ?? #battitilivetogether #radiono… -