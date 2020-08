Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 20:10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno non possiamo tollerare che si entra in Italia in modo irregolare non possiamo permettere che i sacrifici fatti dal paese per la crisi tua vede siano vanificati l’ho detto il premier Giuseppe Conte continuiamo raccomandare precauzioni aggiunto il premier dobbiamo intensificare i rimpatri della notte circa 200 profughi sono giunti con auto barchini diversi però la notte l’alba A Lampedusa la metà delle imbarcazioni riuscito ad arrivare direttamente sulla terraferma e I migranti sono sbarcati in maniera autonoma e tu una cinquantina Intanto i profughi tunisini che sono riusciti dopo avere scavalcato la recinzione a scappare dalla tensostruttura di Porto Empedocle alcuni sono poi tornati spontaneamente polizia Carabinieri e Guardia di Finanza stanno cercando i ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: anticorpi per un milione e mezzo di italiani Fanpage.it Donna ordina una pizza ma telefona al 112 contro il fidanzato violento

L’operatore che le ha risposto ha quindi dato immediato ordine ad una Volante di raggiungere l’indirizzo dichiarato dalla donna, tenendo quest’ultima in linea per darle ... Metti mi piace su Facebook ...

Colloquio Di Maio-Borrell su Libia, migranti e Tunisia

In relazione all'aumento dei flussi migratori irregolari provenienti dalla Tunisia registrato negli ultimi giorni, il Ministro Di Maio ha ribadito come le coste italiane rappresentino il confine ...

