Treni sold out nel week end. Migliaia di persone a terra (Di lunedì 3 agosto 2020) Il ministro De Micheli: la sicurezza nei trasporti aiuta il turismo. Frecciarossa in partenza da Milano per il Sud nel prossimo fine settimana tutti pieni Leggi su tg.la7

Il ministro De Micheli: la sicurezza nei trasporti aiuta il turismo. Frecciarossa in partenza da Milano per il Sud nel prossimo fine settimana tutti pieni ...

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha ricostruito i passaggi che hanno portato alla recente ordinanza del governo che ripristina la possibilita' di viaggiare sull'Alta ...

