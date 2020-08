Roma: Lorenzo Pellegrini torna ad allenarsi e ci sarà contro il Siviglia (Di lunedì 3 agosto 2020) Come riporta il Corriere dello Sport, da questo pomeriggio gli uomini di Paulo Fonseca potranno contare anche su Lorenzo Pellegrini per la sfida di Europa League contro il Siviglia. Dopo una settimana di stop il talento Romano torna a disposizione. L'articolo Roma: Lorenzo Pellegrini torna ad allenarsi e ci sarà contro il Siviglia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

resistenzasvran : Roma, movida violenta a Trastevere ea San Lorenzo: 8 arresti e tre feriti - nientepopcorn : In questi giorni, il regista e attore francese #MathieuKassovitz, tra gli ospiti de #IlCinemaInPiazza del .… - crisci_lorenzo : RT @Venditti1976: Ancora stamo così... Uno di Roma che dice terrone a uno di Napoli..la stupidità Gattuso alla panchina della Lazio: «Ter… - spina_barny : RT @GiulioSiamoNoi: Export di armi: perché Roma ricorre in maniera sistematica, su tutti i prodotti esportati alla cosiddetta clausola di r… - PaolaDeffendi : RT @GiulioSiamoNoi: Export di armi: perché Roma ricorre in maniera sistematica, su tutti i prodotti esportati alla cosiddetta clausola di r… -