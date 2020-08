Papa Benedetto XVI in gravissime condizioni: paura in Vaticano (Di lunedì 3 agosto 2020) Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, sarebbe in condizioni di salute gravissime: allarme rosso in Vaticano dopo quanto accaduto al fratello Georg. Arrivano pessime notizie dal Vaticano. Secondo quanto svelato da Peter Seewald ai microfoni di Passauer Neue Presse, Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, verserebbe in gravissime condizioni di salute. Durante l’ultimo viaggio in Germania per far visita al fratello Georg, deceduto nel giugno scorso, il Papa emerito avrebbe contratto una pericolosa infezione virale che avrebbe compromesso, forse in maniera definitiva, il suo stato di salute. Seewald, biografo del pontefice, ... Leggi su bloglive

Italia_Notizie : 'Benedetto XVI è gravemente malato': cosa succede al Papa emerito - bisagnino : Il Papa emerito Benedetto XVI versa in gravi condizioni - pietrogranero : Il Papa emerito Benedetto XVI versa in gravi condizioni: -