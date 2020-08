Migranti, Conte: «Non tollereremo ingressi irregolari. Intensificheremo i rimpatri» (Di lunedì 3 agosto 2020) Migranti Conte ultime dichiarazioni – lunedì 3 luglio 2020. «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare. Tanto più non possiamo tollerare che in questo momento, in cui la comunità internazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici, questi risultati siano vanificati». Così il premier Giuseppe Conte, a Cerignola, nel foggiano, a margine di un incontro sulla legalità. «Dobbiamo intensificare i rimpatri», ha aggiunto nel punto stampa il presidente del Consiglio, consapevole di una situazione diventata preoccupante. leggi anche l’articolo —> Matteo Salvini intervista a Sky: “Governo complice dei trafficanti di esseri umani” Migranti, Conte: «Non ... Leggi su urbanpost

