Malattie nervo ottico, si apre una nuova strada per le cure (Di lunedì 3 agosto 2020) Isolate staminali nervo ottico, per la prima volta speranze contro glaucoma e varie Malattie. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Pnas Per la prima volta sono state isolate cellule staminali nel nervo ottico, ovvero il treno di fibre nervose che porta le immagini catturate dall'occhio al cervello. Una svolta, o per meglio dire una …

