La piattaforma cloud image.canon di Canon ha perso centinaia di migliaia di immagini per un problema tecnico (Di lunedì 3 agosto 2020) Durante il fine settimana, la piattaforma di hosting media cloud di Canon, image.Canon, ha subito un’interruzione che ha impedito agli utenti di accedere e utilizzare il servizio. Durante il fine settimana non sono state fornite informazioni specifiche, ma ora sappiamo cosa è andato storto: in una dichiarazione condivisa sulla homepage di image.Canon, Canon ha confermato che c’è stato un problema con la sua archiviazione a lungo termine su image.Canon che ha causato la perdita di immagini e video originali. L’avviso completo è il seguente: Avviso importanteGrazie ... Leggi su fotografareindigitale

