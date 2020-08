Istruttoria per Salvini per mancato uso mascherina, arriva la retromarcia: “Io la metto, usate la testa” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il rapporto tra Matteo Salvini e la mascherina nel corso delle ultime settimane è stato molto complesso. Le sue posizioni sul Covid-19, almeno le più recenti, magari non possono essere etichettate come “negazioniste“, a differenza di quanto avvenuto sui social e su altre testate, ma di sicuro ci sono sono state uscite decisamente distanti rispetto a quelle “filo governative” focalizzate sulla precauzione. Complici anche i numeri sui contagi che di recente hanno fatto riscontrare una fisiologica risalita nel nostro Paese. Al di là di queste premesse, ha fatto molto discutere la scelta di Salvini di non indossare la mascherina durante un convegno in Senato lunedì scorso. Una persona che lavora a Palazzo Madama, stando ad un video diventato poi virale, si era avvicinato ... Leggi su bufale

trics82 : @intuslegens @a_meluzzi E come mai non lo fa lei? Faccia un esposto alla procura della repubblica, apra un istrutto… - VictoLpx : @davidefaraone Molto bene. Ma sul raddoppio dei tempi di risposta alle richieste di cittadinanza (che i decreti sic… - scavuzzo47 : RT @PillaPaladini: Possibili problemi per Salvini: aperta istruttoria contro di lui per mancato uso mascherina - VirgilioZanni : RT @PillaPaladini: Possibili problemi per Salvini: aperta istruttoria contro di lui per mancato uso mascherina - pointle98419099 : RT @Bufalenet: Potrebbero arrivare nuovi problemi, nel corso dei prossimi giorni, per Matteo Salvini. Il Segretario della Lega, infatti, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Istruttoria per Istruttoria per Salvini per mancato uso mascherina, arriva la retromarcia: “Io la metto, usate la testa” Bufale.net Narcao, le Miniere Rosas entrano ufficialmente tra musei della Sardegna

Prestigioso riconoscimento per l’EcoMuseo Miniera Rosas, il villaggio minerario tra i monti di Terrubia, a Narcao. La direzione generale dei Beni culturali dell’assessorato regionale alla Pubblica Ist ...

Le Miniere di Rosas entrano ufficialmente tra musei della Sardegna

Prestigioso riconoscimento per l'EcoMuseo Miniera Rosas, il villaggio minerario tra i monti di Terrubia, a Narcao. La direzione generale dei Beni culturali dell'assessorato regionale alla Pubblica Ist ...

Prestigioso riconoscimento per l’EcoMuseo Miniera Rosas, il villaggio minerario tra i monti di Terrubia, a Narcao. La direzione generale dei Beni culturali dell’assessorato regionale alla Pubblica Ist ...Prestigioso riconoscimento per l'EcoMuseo Miniera Rosas, il villaggio minerario tra i monti di Terrubia, a Narcao. La direzione generale dei Beni culturali dell'assessorato regionale alla Pubblica Ist ...